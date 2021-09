Difesa: Guerini inaugura al Vittoriano la mostra su stragi nazifasciste durante guerra di liberazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata inaugurata ieri pomeriggio, dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini nel sacrario delle Bandiere delle Forze armate al Vittoriano, la mostra dal titolo "Nonostante il lungo tempo trascorso....." sulle stragi nazifasciste nella guerra di liberazione 1943-1945. Lo riferisce il ministero della Difesa con un comunicato. L'evento è stato preceduto dagli interventi del procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, dottor Marco De Paolis, in qualità di èresidente del Comitato scientifico promotore dell'iniziativa, e della dottoressa Edith Gabrielli, direttrice del complesso monumentale del Vittoriano e di Palazzo Venezia. Presenti, tra gli altri, il sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli, il presidente della commissione Difesa del Senato, Roberta Pinotti, l'ambasciatore della Repubblica federale di Germania in Italia Vikto Elbing, il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, e i vertici militari. "La mostra che inauguriamo costituisce certamente un momento di riflessione storiografica nell'ambito della gigantesca questione del nazifascismo, dell'antisemitismo, delle vite stroncate, perseguitate e dimenticate", ha aggiunto il ministro evidenziandone il tratto innovativo. "La sua peculiarità - ha affermato - risiede nella centralità del profilo giudiziario dei crimini avvenuti, alcuni impressi nella nostra memoria collettiva, altri poco noti, se non del tutto sconosciuti, molti addirittura volutamente occultati". Il ministro ha poi ringraziato per la presenza all'evento l'ambasciatore Elbing per il "particolare significato e importanza perché testimonia, io credo, che l'amicizia tra i popoli si fonda sui valori della verità e della ricerca di una comune giustizia anche quando questo è doloroso, anche quando questo ci impegna a ripercorrere pagine rimosse dalla coscienza nazionale e a lavorare insieme per rafforzare questi legami nel servizio alla verità e alla giustizia". (segue) (Com)