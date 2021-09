Difesa: Guerini inaugura al Vittoriano la mostra su stragi nazifasciste durante guerra di liberazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa, svolta sotto l'Alto patronato del presidente della Repubblica, rappresenta il punto di partenza di un progetto di più ampio respiro, riguardante la creazione di un Centro di documentazione nazionale sui crimini commessi durante la Guerra di liberazione e sui loro risvolti giudiziari. Obiettivo della mostra, far conoscere attraverso fotografie, documenti e video filmati una pagina importante della storia recente italiana legata ai crimini nazifascisti commessi in Italia e all'estero sulla popolazione civile e sui militari italiani nell'imminenza e dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. L'attenzione è posta inoltre sul profilo giudiziario, anch'esso complesso e ricco di episodi poco noti o addirittura del tutto sconosciuti: i processi penali militari delle Corti alleate e dei Tribunali militari italiani. "Oggi, in un tempo fortunatamente lontano da quelle stragi, sentiamo il dovere di accostarci a quella memoria, a quel ricordo con un carico di grande dolore e sofferenza, ma anche di sentita gratitudine nei confronti di tante vite spezzate per la libertà e la democrazia", ha spiegato il ministro che ha sottolineato l'importanza di recuperare, difendere e diffondere la memoria di quanto accaduto "perché mai più la perdita di fiducia nei valori fondamentali del rispetto della vita e della libertà individuale, che sono al centro della cultura e della storia europea, conduca a tragedie simili". La mostra si sviluppa su 6 sezioni: crimini di guerra sui militari, crimini di guerra sulla popolazione, i deportati, i processi, conclusioni e, infine, la sesta inerente ai video documentari. La mostra rimarrà aperta al pubblico tutti giorni, ad esclusione dei lunedì, dalle 9:30 alle 18, fino al 30 settembre. (Com)