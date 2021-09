Vaccino: Azzolina (M5s) critica Salvini per dichiarazioni dopo seconda dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parlamentare del Movimento 5 stelle Lucia Azzolina ha criticato le dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini per le sue dichiarazioni dopo la seconda dose di vaccino. "Matteo Salvini a Catanzaro: 'ho fatto la seconda dose di vaccino, posso togliere la mascherina. Sono tranquillo, credo'. Io credo invece che, come sempre, non abbia capito granché, e messaggi del genere mandino in confusione il cittadino", scrive su Twitter Azzolina. (Rin)