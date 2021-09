Vaccino: Ianaro (M5s), prima di terza dose sospendere brevetti e immunizzare Paesi più poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito che si sta sviluppando anche a livello internazionale sull'opportunità o meno della terza dose di vaccino anti Covid-19 nei Paesi più ricchi, sul modello israeliano, "semplicemente non esisterebbe se si procedesse al più presto alla sospensione dei brevetti che porterebbe a un rapido aumento della produzione vaccinale. Bene ha fatto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, a richiamare i Paesi più ricchi alle loro responsabilità". Lo afferma in una nota Angela Ianaro, deputata del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali. "L'obiettivo di vaccinare il 40 per cento della popolazione mondiale entro la fine del 2021, sancito nella dichiarazione di Roma, appare al momento quasi irrealizzabile, dati i bassi tassi di immunizzazione dei Paesi a reddito medio basso. Ma per difendersi dalla varianti, è prioritario raggiungere alti tassi di vaccinazione in tutto il mondo. L'egoismo in una pandemia non paga mai perché da questo virus ci si salva tutti insieme" conclude.(Com)