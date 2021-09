Carceri: Cartabia, devono avere finestre, segno di speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le carceri devono “avere finestre, come ha detto più volte papa Francesco. Sono un segno di speranza, una proiezione verso un oltre”. Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia in collegamento con la Mostra del cinema di Venezia, per la presentazione del docufilm “Exit” sull'esperienza de "La Nave" di San Vittore. Cartabia, raccontando l’esperienza della sua visita a San Vittore, dove un detenuto l’aveva accompagnata a vedere una finestra del penitenziario, ha aggiunto: “salutare i detenuti è un’esperienza che mi capita di fare quasi tutte le sere quando torno a casa. Io adesso alloggio in un piccolo appartamento dell’Amministrazione penitenziaria che si affaccia direttamente sul cortile del carcere di Regina Coeli. Quando accendo la luce per entrare ci sono detenuti alla finestra che, per il semplice fatto di vedere una persona, non credo che mi riconoscano, salutano. E io ricambio il saluto ed è un’esperienza fortissima”.(Rin)