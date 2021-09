Covid: Sileri, l'obbligo vaccinale è l'extrema ratio, non ci sarà bisogno perché arriveremo a 80 per cento vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raggiunto l’80 per cento della popolazione completamente vaccinata, avremo un’ulteriore riduzione di contagi, ricoveri e decessi, quindi Paese in sicurezza: l'obbligo vaccinale resta l'extrema ratio. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, su Radio Cusano Campus. "Non c’è una percentuale magica, ma alcuni scienziati ritengono che con l’80 per cento di vaccinati vengono protetti sia i vaccinati sia i non vaccinati. Di obbligo possiamo parlare già da subito, ma ci sono tanti fattori da considerare, ad esempio il percorso burocratico per avere un ok definitivo su tutti i vaccini. L’altra cosa da considerare sono le decisioni degli altri Paesi. E poi capire se l’obbligo serve per tutti o solo per alcune categorie. Quando si parla di obbligo bisogna esprimere un po’ meglio il quando, il chi e con quale vaccinato. Credo che in questo momento non serva parlarne più di tanto, ma tenerlo come opzione in extrema ratio", ha aggiunto. (Rin)