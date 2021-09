Paesi Bassi: autorità area industriale IJmond lanciano allarme su rischi salute per inquinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’area industriale olandese come IJmond hanno lamentato i rischi alla salute dei cittadini associati alla presenza sul territorio degli impianti di Tata Steel, e prima ancora Corus e Koninklijke Hoogovens. In una nota congiunta, i rappresentanti delle municipalità di Beverwijk, Heemskerk e Velsen hanno ricordato come gli stabilimenti industriali abbiano permesso la creazione di posti di lavoro e contribuito a far crescere l'economia dell'area di IJmond per decenni, ma l'inquinamento e il rischio associato per la salute dei residenti locali non sono più un compromesso accettabile. Come riferisce la stampa olandese, i rappresentanti delle tre municipalità stanno rompendo il "tacito contratto sociale" che esisteva da decenni tra i comuni e l'industria siderurgica. (segue) (Beb)