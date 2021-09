Paesi Bassi: autorità area industriale IJmond lanciano allarme su rischi salute per inquinamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti hanno beneficiato degli Hoogovens, come importante datore di lavoro e come motore dell'economia nella regione", ha detto al giornale Brigitte van den Berg, assessore di Democratici 66 a Beverwijk. "Il fastidio e i possibili rischi per la salute erano dati per scontati", ha aggiunto. Un rapporto pubblicato dall'istituto di sanità pubblica Rivm la scorsa settimana, che mostra come la polvere nell'area di IJmond conteneva concentrazioni estremamente elevate di Idrocarburi policiclici aromatici (Ipa) pericolosi e metalli pesanti, ha però reso concreti questi possibili rischi per la salute. "Le nostre preoccupazioni sull'inquinamento si sono ora rivelate realtà", ha affermato Sebastian Dinjens, consigliere comunale di GroenLinks a Velsen. (Beb)