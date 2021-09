Milano 2021: Bernardo, occorre dare più poteri ai nove municipi cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attribuire maggiori poteri ai municipi perché possano risolvere direttamente i problemi di commerciati e residenti. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo, durante un incontro con i commercianti in zona Corvetto. "I nove municipi - ha spiegato - devono diventare nove piccole Milano collegate alla 'Grande Milano' e alla città metropolitana, perché possano decidere direttamente per aiutare, per esempio, un commerciante che abbia delle problematiche. È importantissimo e fondamentale perché abbiamo uomini che arrivano dal mondo del lavoro, alcuni conoscono la macchina amministrativa e sanno che sono le sentinelle e i primi ascoltatori e risolutori dei commercianti e dei residenti". (Rem)