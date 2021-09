Trasporti: Giovannini, serve una profonda riforma del sistema pubblico locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione di quest’ultimo anno e mezzo ha “dimostrato che il sistema del trasporto pubblico locale ha bisogno di una profonda riforma, anche perché in Italia l’uso del tpl rispetto ad altri Paesi è molto limitato”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso dell’audizione nella commissione Trasporti della Camera sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole. Quanto alle previsioni per le prossime settimane, Giovannini ha aggiunto: “è previsto un calo degli spostamenti per studio e lavoro e una diminuzione dell’uso del mezzo pubblico mentre è previsto un amento del ricorso all’auto privata”.(Rin)