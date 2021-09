Mauritania-Algeria: ministro Esteri Lamamra, stiamo preparando un vertice tra presidenti dei due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vertice riunirà in futuro i presidenti di Mauritania e Algeria, rispettivamente Mohammed Ould Ghazouani e Abdelmadjid Tebboune. Lo ha affermato il ministro degli Esteri algerino, Ramtane Lamamra, in visita a Nouakchott, senza specificare una data, durante l'incontro tenuto ieri, 8 settembre, con il presidente mauritano. Lamamra ha auspicato una buona preparazione dell’incontro, affinché "sia un vertice di successo che apra gli orizzonti per i nostri due Paesi e per la nostra regione". Lamamra ha iniziato martedì una visita in Mauritania come inviato del presidente algerino Tebboune. Durante la visita, il capo della diplomazia algerina ha incontrato il primo ministro, Mohamed Ould Bilal, e l'omologo, Ismail Ould Cheikh Ahmed.(Ala)