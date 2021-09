Libia: presidente Menfi pronto ad emanare decreto a sostegno delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale, Mohamed Menfi, ha affermato la sua disponibilità a sostenere gli sforzi per lo svolgimento delle prossime elezioni, compresa l'emissione di un decreto presidenziale “ad hoc” di sua competenza. Ciò è avvenuto durante l'incontro con l’Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ieri in visita nel Paese. Le due parti hanno discusso anche delle relazioni e del partenariato con l'Unione europea nei dossier della migrazione irregolare, della riconciliazione nazionale, delle elezioni e della cooperazione per la sicurezza. Borrell, spiega una nota del Consiglio presidenziale libico, ha affermato la disponibilità dell'Unione europea a cooperare con il Consiglio presidenziale per favorire una riconciliazione nazionale complessiva e per tenere le elezioni entro la data concordata di fine dicembre. Il capo della diplomazia europea ha mostrato “apprezzamento per la visione del Consiglio presidenziale nella questione della riconciliazione nazionale e del rispetto dei principi dei diritti umani”, conclude la nota. (Lit)