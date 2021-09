© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese Xi Jinping ha esteso congratulazioni e saluti agli insegnanti e agli operatori dell'istruzione della Repubblica popolare in vista della Giornata degli insegnanti cinesi di domani 10 settembre. Le dichiarazioni giungono in un momento in cui il governo sta applicando uno stretto giro di vite al settore dell’istruzione privata e della cultura. (Cip)