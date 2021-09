Russia-Stati Uniti: viceministro Esteri russo, sforzi su lotta a terrorismo non sono stati vani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il raffreddamento delle relazioni tra Mosca e Washington non significa che i Paesi abbiano lavorato invano nel campo dell'antiterrorismo negli ultimi 20 anni. Lo ha affermato Oleg Syromolotov, viceministro degli Esteri della Federazione Russa, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Nei 20 anni trascorsi dai fatti dell'11 settembre, la cooperazione tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti nel campo dell'antiterrorismo si è sviluppata con vari gradi di intensità; l'attuale raffreddamento nelle nostre relazioni non significa affatto che questi due decenni siano trascorsi invano e senza alcun risultato", ha affermato il viceministro. "Il dialogo russo-statunitense che si è svolto nel 2018-2019 sotto gli auspici delle agenzie per gli affari esteri dei due Paesi è stato piuttosto produttivo", ha sottolineato Syromolotov. (Rum)