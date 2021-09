Cina-Afghanistan: Pechino, “Paesi vicini esercitino influenza positiva”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi vicini all'Afghanistan devono aiutarlo ad uscire dal caos e dovrebbero esercitare un'influenza positiva sulla base del rispetto dell'indipendenza sovrana e dell'integrità territoriale di Kabul. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, che ieri ha partecipato in collegamento video da Pechino alla prima riunione ministeriale dei Paesi confinanti con l'Afghanistan per dibattere della sicurezza regionale. Secondo il ministro cinese, sono sei gli aspetti per il coordinamento e la cooperazione tra i Paesi dell'area: sostenere l'Afghanistan a rafforzare la prevenzione e il controllo delle epidemie, mantenere aperti i porti, rafforzare la gestione dei rifugiati e dei migranti, fornire assistenza umanitaria il prima possibile, approfondire la cooperazione antiterrorismo e attuare una cooperazione antidroga. I Paesi vicini dovrebbero “guidare ed esortare i talebani a unirsi a tutti i gruppi etnici e le fazioni, e costruire una struttura politica ampia e inclusiva”, ha evidenziato Wang. (Cip)