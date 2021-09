Reddito cittadinanza: indebita percezione, 102 denunciati nel Messinese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Sant’Agata di Militello (Me) sono state segnalate 15 persone, di età compresa tra i 27 ed i 67 anni, percettori del Reddito di cittadinanza senza averne titolo. L’attività ispettiva ha evidenziato la omessa comunicazione, da parte dei soggetti beneficiari. In particolare, in cinque casi, i beneficiari omettevano di comunicare le condizioni di alcuni dei propri congiunti conviventi sottoposti a misure cautelari personali, mentre 5 soggetti omettevano di comunicare le proprie condizioni di sottoposti a misura cautelare degli arresti domiciliari o dell’obbligo di dimora. Altri 3 soggetti omettevano di comunicare la loro posizione di sottoposti a misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa. In ultimo, due soggetti omettevano di comunicare l’appartenenza al medesimo nucleo familiare. I carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra, a San Fratello hanno deferito 3 persone: un 45enne ed un 35enne, entrambi sottoposti a misure restrittive della libertà personale che avevano omesso di comunicare all’Inps il loro stato detentivo mentre invece una donna di 32anni, risultata convivente con persona sottoposta a misura cautelare detentiva, è stata denunciata per aver omesso di comunicare all’Inps i sopravvenuti motivi ostativi alla percezione del beneficio economico. I carabinieri della compagnia di Mistretta, hanno accertato che un 31enne di Mistretta ed un 51enne di Capizzi avevano omesso di comunicare all’Inps, le misure cautelari emerse a loro carico, attivando contestualmente le procedure, tramite l’Inps, per la revoca del sussidio. (Ren)