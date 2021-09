Libia: ministro di Stato per gli Affari economici, “necessari 111 miliardi di dollari per la ricostruzione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'importo della ricostruzione della Libia nei prossimi 10 anni potrebbe essere di 111 miliardi di dollari. Lo ha detto il ministro di Stato per gli affari economici del Governo di unità nazionale, Salama al Ghweil, in un'intervista all'emittente saudita "Al Sharq". Le principali fonti di finanziamento per la ricostruzione del Paese, ha detto Al Ghweil, proverranno dal Governo di unità nazionale, oltre che dai partner di sviluppo di istituzioni internazionali, nonché dal settore privato e dalla cooperazione con i Paesi vicini. Il ministro di Stato ha sottolineato la determinazione del Governo di unità nazionale a beneficiare delle esperienze globali nel campo della ricostruzione e di far partecipare Paesi importanti, che vantano esperienze di primo livello e che sono in grado di portare competenze, capitale e una forza lavoro ben qualificata. (Lit)