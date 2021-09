Hong Kong: segretario istruzione invita studenti a prendere parte allo sviluppo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong auspica che gli studenti della città possano approfondire la comprensione delle condizioni e dello sviluppo nazionale e dare il loro contributo come loro obiettivo di vita. Lo ha dichiarato Kevin Yeung, segretario all'Istruzione del governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, aggiungendo che lo sviluppo locale non può essere separato dallo sviluppo della Cina. “Hong Kong aiuterà i giovani a cogliere le opportunità offerte da Pechino e dal 14mo Piano quinquennale (2021-2025) per lo sviluppo socio-economico”, ha detto Yeung. Secondo il segretario “ogni insegnante ha la responsabilità di sostenere gli studenti a comprendere correttamente il Paese e rafforzare la loro identità nazionale”. A tal proposito, dal settembre dello scorso anno, l'Ufficio per l'istruzione del governo ha richiesto ai nuovi insegnanti di frequentare corsi di formazione riguardanti l'etica dell'insegnamento, la Costituzione, la Legge fondamentale e la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong. Ai sensi della legge sulla sicurezza, anche le università dovranno trasmettere l'educazione alla sicurezza nazionale nelle aule. “La sicurezza nazionale à una materia obbligatoria”, ha avvertito Yeung. (Cip)