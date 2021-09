Regno Unito: ministra Interno Patel ordina di rimandare indietro le barche dei migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno britannica Priti Patel, ha ordinato alla Polizia di frontiera di rimandare indietro le barche, piene di migranti, che tentano di approdare nel Regno Unito attraverso il Canale della Manica. Lo riporta l'emittente radio televisiva "Bbc". Più di 1500 migranti hanno attraversato il Canale solo questa settimana. Patel e la controparte francese Geràld Darmanin si sono incontrati per discutere il problema mercoledì ma non hanno trovato una soluzione per prevenire l'attraversamento dei migranti. Inoltre, il piano di Patel di fermare i barconi carichi di migranti è contestato dalle autorità francesi che lo ritengono troppo pericoloso per la vita di molti. Secondo il diritto marittimo internazionale infatti, le persone a rischio di vita che si trovino in mare, devono essere salvate. Secondo il quotidiano "Daily Telegraph" inoltre, la ministra britannica si sarebbe assicurata una consulenza legale per accertarsi che tutti i barconi presenti nelle acque nazionali siano rimandati indietro. In un tweet pubblicato da Patel, dopo l'incontro con Darmanin, si legge: "Ho chiarito che fermare gli attraversamenti e ottenere dei risultati sono le assolute priorità del popolo britannico". In una lettera a Patel prima del loro incontro, il ministro Darmanin ha fatto sapere che la posizione della Francia rimane invariata e bloccare i migranti "rischierebbe di avere un impatto negativo sulla nostra cooperazione". (Rel)