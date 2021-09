Imprese: start-up italiana Everli per la consegna della spesa a casa si espande in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Everli, start-up italiana che consente di fare acquisti presso grandi distributori alimentari con consegne a casa, continua ad espandersi in Francia. Lo scrive il quotidiano "Les Echos", spiegando che il suo sviluppo in terra d'oltralpe viene visto con preoccupazione dalle aziende del settore come Auchan o Carrefour. A febbraio Everli ha lanciato il suo servizio a Lione e adesso punta ad altre nove città: Tolosa, Bordeaux, Nizza, Nantes, Montpellier, Grenoble, Rennes, Lille e Strasburgo. Everli non possiede magazzini e si appoggia a lavoratori indipendenti che si occupano del prelievo dei prodotti e della consegna. "Non vogliamo sostituire i distributori", afferma Federico Sargenti, presidente di Everli. "Gli proponiamo di creare un canale di distribuzione in linea supplementare senza rischi né costi elevati per loro", aggiunge il dirigente. Secondo "Les Echos" i distributori non sanno bene che strategia adottare dinanzi a queste proposte. Realtà come Everli possono ampliare il bacino di clienti, ma il rischio è che divengano troppo importanti. (Frp)