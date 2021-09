Covid: Letta, estensione green pass per ripartenza paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'estensione del green pass è legato alla ripartenza del nostro paese: lo ha detto il segretario del Partito democratico Enrico Letta a Radio anch'io. "E' una condizione necessaria per uscire dalla pandemia: non possiamo permetterci per giochi politici di fermare il paese", ha aggiunto Letta, che ha poi affermato della necessità di una scuola che riparta in presenza. "Non possiamo tornare alla Dad", ha dichiarato il segretario del Pd.(Rin)