India: Consiglio degli Stati, il 4 ottobre elezioni suppletive per sette seggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 4 ottobre si svolgeranno le elezioni suppletive per sette seggi del Consiglio degli Stati, la camera alta del parlamento dell’India. Nella stessa giornata si svolgerà anche l’elezione suppletiva per un seggio vacante nell’assemblea legislativa statale del Bihar. Lo ha annunciato la Commissione elettorale. Gli Stati interessati per le suppletive del Consiglio sono il Tamil Nadu, con due seggi, e il Bengala Occidentale, l’Assam, il Maharashtra e il Madhya Pradesh, con un seggio ciascuno. A questi si aggiunge il Territorio dell’Unione di Pondicherry. Il Consiglio degli Stati (Rajya Sabha) si compone al massimo di 250 consiglieri (attualmente sono 245), di cui dodici di nomina presidenziale; quelli elettivi vengono eletti dalle assemblee legislative statali in proporzione al numero degli abitanti per un mandato di sei anni, con il rinnovo di un terzo dei seggi ogni due. (segue) (Inn)