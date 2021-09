Pa: Boeri, ci sarà più smart-working, organizzarlo in modo adeguato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' chiaro che dopo la pandemia ci sarà più lavoro in remoto, non si può dire semplicemente che lo smart-working non sarà un modello per il futuro. Ce ne sarà di più e bisognerà pensare piuttosto a come organizzarlo in modo adeguato". Lo ha detto l'economista Tito Boeri, in una intervista a "Radio Immagina", rispondendo alle parole del ministro Brunetta relative allo smart-working. "Il lavoro in remoto gestito bene - ha aggiunto l'ex presidente dell'Inps - può essere anche un modo per migliorare la qualità del lavoro ed è inevitabile che questo tipo di lavoro diventi più importante in futuro. Ovviamente deve essere bene organizzato e bisogna pensare ai problemi, come ad esempio quelli abitativi che rischiano di creare disuguaglianze tra i lavoratori. Problemi e vantaggi - ha concluso- che vanno affrontati e regolamentati adeguatamente". (Rin)