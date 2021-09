© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in atto da questa mattina un controllo straordinario sull'intera aerea della Stazione Termini - all'interno e sui così detti ballatoi di Via Giolitti - da parte della polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale di Roma Capitale, predisposto con ordinanza del Questore a seguito di analisi in sede di Comitato per l'ordine e sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto. (Rer)