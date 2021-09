Libia: posa della prima pietra per un cementificio a sud di Tobruk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Industria e dei minerali del Governo di unità nazionale della Libia (Gnu), Ahmed Abu Hessa, ha posto la prima pietra per la realizzazione di un cementificio situato sulla strada che collega le città di Tobruk e Jaghbub, in Cirenaica. Lo ha reso noto il ministero in un comunicato stampa, affermando che la National Mining Corporation e la Al-Shahba Cement Company hanno firmato un accordo per stabilire una fabbrica a Shubah, a sud di Tobruk, con una capacità produttiva di un milione di tonnellate all'anno. Il ministero ha affermato che questo passo rientra nel piano per sviluppare l'industria in Libia e fornire opportunità di lavoro ai giovani in varie regioni del Paese, tra cui la zona di Al Shubah, che dista circa 100 chilometri dalla città di Tobruk, dove mancano strade asfaltate e l'elettricità per alcuni dei suoi residenti, che soffrono anche per la scarsità d'acqua e la mancanza di servizi pubblici.(Lit)