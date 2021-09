Russia-Usa: viceministro Esteri Ryabkov, a fine settembre nuove consultazioni su stabilità strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I preparativi di Russia e Stati Uniti per la seconda tappa delle consultazioni sulla stabilità strategica si stanno intensificando e si punta a tenere questo incontro a Ginevra negli ultimi giorni di settembre. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo, Sergej Ryabkov, parlando all'agenzia di stampa "Sputnik". "L'incontro sulla stabilità strategica con gli americani si terrà alla fine di settembre. Sarà preceduto da contatti di lavoro nella forma di videoconferenza. Siamo impegnati in questi sforzi. Questo certamente non è facile. Ma è importante che questo lavoro sta diventando sempre più significativo e approfondito", ha dichiarato Ryabkov. (Rum)