Droga: blitz in piazza di spaccio a Reggio Emilia, 9 arresti

- La polizia di Stato di Reggio Emilia, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, sta eseguendo 9 arresti a carico di cittadini stranieri responsabili di cessione di sostanza stupefacente nell'area di piazzale Europa. L'attività di controllo ha consentito di documentare plurime e quotidiane cessioni di sostanza stupefacente, di tipo hashish, effettuate in piazzale Europa da cittadini per lo più di origini gambiane a vari compratori. L'impiego di operatori, per sorvegliare e riprendere i luoghi, ha permesso di registrare, in diretta, il commercio della droga. Le persone destinatarie dell'arresto sono estremamente giovani, provenienti dall'Africa sub sahariana e occupano abusivamente le ex Officine reggiane. I consumatori identificati nel corso dei servizi, per lo più italiani, abitanti a Reggio Emilia, svolgono in gran parte una regolare attività e risultano occupati in vari settori. (Ren)