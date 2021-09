Libia-Germania: ministro Esteri Maas oggi a Tripoli per riapertura ambasciata tedesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, è giunto a Tripoli per dimostrare il sostegno della Germania al processo di pace in Libia. Inoltre, il capo della diplomazia di Berlino parteciperà alla cerimonia per la riapertura dell'ambasciata tedesca nella capitale libica, chiusa nel 2014 e da allora a Tunisi. Prima di giungere a Tripoli, Maas ha evidenziato come “le parti già in conflitto” in Libia abbiano riconosciuto che “non può esservi una soluzione violenta” per il Paese. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha aggiunto: “Con una diplomazia concertata, la comunità internazionale e le Nazioni Unite hanno contribuito ad aprire le porte a un futuro migliore per la Libia”. Con la riapertura della propria ambasciata a Tripoli, la Germania vuole dimostrare che “è e rimarrà un partner impegnato per la Libia”. Al riguardo, Maas ha sottolineato: “Intendiamo avere di nuovo una voce sul posto nella capitale libica”. Per il ministro degli Esteri tedesco, in Libia si osservano “progressi positivi” e la Germania vuole che il Paese “continui a cogliere le sue opportunità”. A tal fine, “le elezioni e il ritiro dei combattenti stranieri sono importanti”. Maas ha, infine, evidenziato da Maas che “devono essere attuate le conclusioni della seconda conferenza di Berlino sulla Libia”, tenuta il 23 giugno scorso. (Geb)