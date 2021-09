Afghanistan: Rauti (Fd'I). con i talebani non è un Paese per donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al di là delle iniziali e pelose rassicurazioni, fornite dai leader talebani, all'opinione pubblica occidentale, sul rispetto dei diritti umani e dei diritti delle donne, la verità - prosegue Rauti - è che l’Emirato afghano, che fonda sulla Sharia la sua fonte di diritto, riporterà il Paese agli anni più bui. Le bambine non potranno studiare, le donne non potranno lavorare ed i matrimoni precoci contribuiranno a cancellare le libertà femminili faticosamente conquistate. Il divieto della pratica sportiva è solo il primo passo; l’Afghanistan dei talebani non vuole coprire solo il corpo delle donne ma anche la loro esistenza. E per Fratelli d’Italia nessun dialogo è possibile con chi vuole nascondere le donne al mondo ed il mondo agli occhi delle donne". (Com)