Smart working: Bernardo, prima di decidere Comune verifichi cosa ha funzionato e cosa no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La questione è di fondamentale importanza e non è più rinviabile: l’amministrazione uscente come intende affrontare l’eventuale nuovo ricorso allo smartworking dei dipendenti pubblici? Perché dopo un anno e mezzo ancora non è stata svolta un’accurata indagine? Me lo domando perché parliamo di circa 14 mila dipendenti comunali la cui attività incide direttamente sulla quotidianità dei cittadini". Lo afferma in una nota Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra a Milano evidenziando che "prima, e lo dico da candidato sindaco, ma soprattutto da medico, di fronte a scelte così importanti bisogna effettuare una radiografia, basarsi su evidenze scientifiche e non affidarsi alle sensazioni del momento o peggio ancora a interessi terzi. Solo a quel punto è possibile intervenire con cognizione di causa e fare il bene del paziente, che in questo caso sono tutti i milanesi". "Serve conoscere alla svelta i risultati del lavoro da remoto - prosegue - e sulla base di questi dati stabilire cos’ha funzionato e cosa meno, e di conseguenza stabilire cosa vada mantenuto e cosa dev’essere modificato o accantonato. Gli utenti sono rimasti soddisfatti del servizio a distanza allestito dall’amministrazione uscente? Inoltre, a prescindere dall’indagine sullo smart working, è necessario un forte processo di digitalizzazione della macchina amministrativa comunale". "Nella nostra visione di Milano capitale internazionale della digitalizzazione saranno centrali anche la cyber-sicurezza e la formazione di funzionari e utenti. Senza ovviamente dimenticare chi non ha dimestichezza con la tecnologia: a tutti va garantito un servizio in presenza puntuale e 'amico' ", conclude Bernardo. (Com)