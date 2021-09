Covid: Schifani (FI), complimenti a ministro e Polizia per operazione contro no vax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti al ministro degli Interni, alla Polizia di Stato e agli inquirenti per l'operazione che ha portato ad un nutrito numero di perquisizioni per fermare la rete di no vax che, sui social, stavano programmando iniziative violente". Lo afferma, in una nota, il senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato Renato Schifani. "In un momento così difficile per il Paese - sottolinea - occorre la massima fermezza nei confronti di chi contrappone alla campagna di vaccinazione quella dell'odio che può degenerare da un momento all'altro in iniziative pericolosissime". (Com)