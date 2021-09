Vaccino: Boeri, molto grave che sindacato non faccia una forte campagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obbligo di vaccinazione per legge "è diventato per i sindacati un modo per scaricare gli oneri sul governo nella campagna vaccinale". A dirlo a "Radio Immagina" è l'ex presidente dell'Inps, Tito Boeri: "Il sindacato dovrebbe essere l'organizzazione di cui le persone si fidano e dovrebbe avere una fortissima responsabilità nella campagna di vaccinazione, invece questo tirarsi indietro lo trovo un modo molto grave di abdicare al suo ruolo". "In tutti i lavori dove c'è contatto con la gente ci si dovrebbe vaccinare - ha aggiunto l'economista -. È un problema di sicurezza sul lavoro e dovrebbe essere una battaglia importante del sindacato. Trovo pericolosi alcuni volantini del sindacato nazionale in cui si dice che la salute non è un loro problema. Fortunatamente - ha concluso Boeri - ci sono sindacalisti che si mobilitano per la campagna vaccinale, quindi spero che alla fine prevarrà il buon senso". (Rin)