Guinea-Conakry: leader dei golpisti incontra ambasciatori internazionali

- Il leader dei golpisti, colonnello Mamady Doumbouya, ha tenuto colloqui con gli ambasciatori di Cina, Turchia, Russia, Francia, Sierra Leone e Stati Uniti. Lo riferisce il sito di informazione "Mosaique Guinée", secondo il quale negli incontri Doumbouya ha cercato di rassicurare i partner internazionali ed affermato la determinazione del Comitato nazionale per il raggruppamento e lo sviluppo (Cnrd) - sotto il cui nome i golpisti si sono riuniti - a rispettare gli impegni internazionali della Guinea. Gli incontri si sono tenuti mentre ieri i membri della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) si sono riuniti virtualmente in una sessione straordinaria, nella quale hanno condannato il colpo di stato dello scorso 5 settembre che ha portato al rovesciamento del presidente Alpha Condé e hanno deciso di sospendere la Guinea da tutti i suoi organismi fino a quando non sarà ripristinato l'ordine costituzionale, chiedendo inoltre il rispetto dell'integrità fisica e morale del presidente Alpha Condé e il suo rilascio immediato. In questo contesto di incertezza è attesa oggi a Conakry la visita di una delegazione di alto livello della Cedeao, guidata dal ministro degli Esteri e dell'integrazione regionale del Ghana, Shirley Ayorkor Botchwey. Al momento non si hanno notizie di eventuali sanzioni. (segue) (Res)