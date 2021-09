Repubblica Ceca: figlio del premier interrogato sul suo presunto viaggio forzato in Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il figlio del premier ceco Andrej Babis, omonimo del padre, sarà interrogato oggi dalla polizia sul suo presunto viaggio forzato in Crimea. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. L’uomo afferma che il padre lo abbia costretto ad andare nella penisola nel 2017 per impedirgli di testimoniare nel procedimento soprannominato Capi hnizdo. Le forze dell’ordine non sono state in grado finora di interrogare il figlio del premier perché abita da molto tempo in Svizzera. Tuttavia, Andrej Babis Jr. è rientrato da luglio in Repubblica Ceca e si è espresso pubblicamente contro il padre. Secondo quanto ha riferito l’uomo, a portarlo in Crimea è stato il marito della dottoressa Dita Protopopova, autrice di un referto medico sulle condizioni psichiche del figlio di Babis e che è stata consulente del premier quando questi era titolare del ministero delle Finanze. Andrej Jr. si è rivolto alla polizia nel gennaio 2018 e questa ha avviato un’indagine per la sospetta violazione della sua libertà personale. Sulla base dell’interrogatorio di oggi verrà deciso se proseguire l’indagine. (segue) (Vap)