Repubblica Ceca: figlio del premier interrogato sul suo presunto viaggio forzato in Crimea (2)

- Secondo i media, il parere negativo della dottoressa sulla salute mentale del figlio di Babis serviva ad aiutare quest’ultimo a evitare l’imputazione nel caso Capi Hnizdo. Andrej Jr. afferma però di essere sano di mente. Di diverso avviso è il capo dell’esecutivo, per il quale suo figlio è affetto da schizofrenia e la diagnosi di Protopopova è corretta. Il caso Capi hnizdo (Il nido della cicogna), che coinvolge Babis e una sua ex assistente, Jana Nagyova, prende il nome dall’omonimo complesso alberghiero e per conferenze. Per la sua costruzione sono stati ottenuti 50 milioni di corone (quasi 2 milioni di euro) di sussidi europei il cui stanziamento si presume illecito. Babis e Nagyova avrebbero infatti provvisoriamente cambiato un decennio fa lo status del complesso Capi hnizdo al fine di ottenere in modo fraudolento sussidi europei destinati al sostegno di piccole e medie imprese. (Vap)