Covid: avanti con green pass, oggi in Cdm per lavoratori mense scolastiche e Rsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'estensione del green pass nei luoghi di lavoro il governo procede per gradi. In Consiglio dei ministri oggi, alle 12, arriverà solo la norma che comprende l’obbligo del certificato che attesta l’immunità, la guarigione o la negatività al Covid-19 al personale delle ditte di pulizia e delle mense nelle scuole e agli operatori delle Rsa. Successivamente verrà allargato ad altre categorie a contatto con il pubblico, come quelle dei baristi, dei ristoratori e degli istruttori sportivi. Poi si andrà avanti con i dipendenti statali, gli autisti dei trasporti pubblici e infine con i lavoratori delle aziende private, su cui il governo intende trovare la quadra con Confindustria e i sindacati. (segue) (Rin)