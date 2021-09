Covid: avanti con green pass, oggi in Cdm per lavoratori mense scolastiche e Rsa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cronoprogramma arriva fino ad ottobre e l’obiettivo dell’esecutivo è quello di allargare la platea dei vaccinati nel più breve tempo possibile. La linea è stata confermata anche dal leader della Lega Matteo Salvini, che con la sua posizione contro l’obbligo vaccinale e l’estensione del certificato verde, in questi giorni ha messo in fibrillazione la maggioranza. “Non ho idea di quale provvedimento ci sarà in Cdm - ha affermato - ma sicuramente non c'è l'imposizione del green pass a milioni di lavoratori pubblici e privati. Tuttavia invito gli italiani over 60 a vaccinarsi, è nel loro interesse". (segue) (Rin)