Covid: avanti con green pass, oggi in Cdm per lavoratori mense scolastiche e Rsa (3)

- Stamattina la Camera tornerà ad esaminare il primo decreto sul certificato verde, quello pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 23 luglio e che ha introdotto, tra l’altro, l’obbligo per gli utenti nei ristoranti e bar al chiuso, nelle palestre e nei musei. La Lega, dopo aver ritirato i suoi emendamenti, nei giorni scorsi ha votato delle proposte di modifica di Fratelli d’Italia e di L’Alternativa c’è creando malumori e proteste da parte degli altri partiti che sostengono Draghi. E ieri il presidente del Consiglio ha avuto un colloquio telefonico con il segretario del Carroccio, al quale avrebbe fatto un appello alla compattezza in vista del voto finale del provvedimento. La Lega, da parte sua, avrebbe chiesto al governo di esprimere parere favorevole sui suoi ordini del giorno e in base all’esito di questa trattativa deciderà se astenersi o votare a favore del testo. Secondo indiscrezioni l’esecutivo sarebbe orientato ad accoglierne alcuni che il partito di Salvini aveva prima depositato come emendamenti, salvo poi ritirarli per scongiurare la richiesta del voto di fiducia. Una cosa è certa: in piena campagna elettorale, la Lega sembra intenzionata a enfatizzare le distanze dagli alleati fino all’ultimo momento possibile. Un atteggiamento che per il segretario del Enrico Letta è il segnale che “il limite è stato superato". (Rin)