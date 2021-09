Germania: aiuti contro crisi Covid prorogati fino al 31 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aiuti-ponte III, destinati dal governo federale alle imprese colpite dalla crisi del coronavirus, sono stati prorogati dalla scadenza di settembre al 31 dicembre prossimo. È quanto concordato dai ministeri dell'Economia ed Energia e delle Finanze tedeschi. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, gli aiuti-ponte III possono essere richiesti dalle aziende che hanno subito una contrazione del fatturato del 30 percento a causa della crisi. Con questo strumento sono stati estesi anche i sussidi in conto capitale, che hanno il fine di rafforzare il patrimonio delle società danneggiate dalla pandemia di Covid-19 nel lungo periodo. Inoltre, verrà prorogato da ottobre a dicembre l'aiuto per la ripresa plus, destinato ai lavoratori autonomi. Si tratta di un sostegno che può ammontare fino a 4.500 euro. (Geb)