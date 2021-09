Terrorismo: sottosegretario Gabrielli sui talebani, ora si rischia effetto emulazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con "l'attentato alle Torri gemelle è cambiato tutto: la realtà del terrorismo e la sua percezione, ma anche la nostra vita quotidiana. Fu un'azione sorprendente ma non inattesa, perché il fuoco anti americano dell'estremismo jihadista covava da tempo e s'era già materializzato. Proprio come ora il dissolvimento del sistema di governo afgano davanti ai talebani: la caduta di Kabul è l'esito di un'avanzata più rapida del previsto ma non imprevedibile. Dobbiamo fare tesoro degli errori, anche interpretativi, commessi in passato e non ripeterli oggi, per fronteggiare al meglio la minaccia". A vent'anni dall'11 settembre 2001 e da quelle immagini che sconvolsero il mondo intero Franco Gabrielli, già capo della Polizia e adesso sottosegretario con delega alla sicurezza della Repubblica, parla al "Corriere della Sera" di come si può affrontare la nuova emergenza internazionale innescata dalla crisi afgana. La vittoria dei talebani aumenta il rischio di nuovi attacchi contro l'Occidente. "Certamente, è persino banale dirlo. La sconfitta di un esercito addestrato e spalleggiato dagli occidentali da parte di bande giudicate poco più che raccogliticce può innescare un effetto emulazione, per veicolare il messaggio che si può non solo resistere, ma anche punire una civiltà considerata nemica. E' successo vent'anni fa quando i terroristi dimostrarono di poter colpire gli Stati Uniti sul loro territorio e con i loro mezzi, può succedere oggi ovunque". (segue) (Res)