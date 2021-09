Istruzione: ministro Bianchi, a scuola solo col Green Pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo pronti", dice sicuro il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, a "La Stampa", a cinque giorni dalla partenza dell'anno scolastico in quasi tutta Italia. "La ripresa della scuola è una grande sfida — ammette il ministro — significa rimettere in movimento l'intero Paese: quasi 10 milioni di studenti, le loro famiglie, oltre un milione di dipendenti, i lavoratori dei servizi esterni e tutto quello che ruota intorno". Bianchi non si mostra preoccupato, garantisce che da lunedì tutto funzionerà al meglio, a cominciare dalla piattaforma per il controllo del Green Pass di docenti e collaboratori, che sarà messa a disposizione dei dirigenti scolastici. L'associazione dei presidi si è lamentata per il ritardo nella consegna di questa nuova app. "C'è una sola sigla sindacale che gioca al rimbalzo, ma ci siamo presi una settimana per il collaudo, il 13 sarà operativa ed eviteremo le file all'ingresso proprio quando arrivano gli studenti. Ai dirigenti stiamo dando tutte le indicazioni: basteranno pochi clic al computer per esaminare la lista del personale presente ogni giorno, a ciascun nome sarà associato un bollino verde o rosso. Si procederà a una verifica solo per i casi segnalati". L'obbligo di Green Pass sarà esteso a tutti coloro che lavorano nelle scuole: "Sì, è una decisione che deve passare dal Consiglio dei ministri, ma il pass sarà richiesto anche al personale esterno, come i lavoratori delle mense scolastiche o quelli che si occupano della manutenzione. Chi per lavoro entra nelle scuole deve essere soggetto alle stesse regole". Quanto all'estensione generalizzata del Green Pass, "ho grande rispetto per le posizioni di ognuno, ma in ballo c'è la sicurezza di tutti. Quindi sì, sono favorevole all'estensione del Green Pass: ormai è uno strumento che tutti hanno interesse ad avere e credo sia sufficiente per arrivare alla necessaria copertura vaccinale. Se così non fosse, valuteremo l'obbligo di vaccinazione", ha concluso Bianchi.(Res)