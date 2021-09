Vietnam: Covid, verso la revoca del lockdown a Ho Chi Minh City

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Vietnam potrebbe revocare il lockdown rigido imposto ad Ho Chi Minh City, capitale economica ed epicentro della pandemia di Covid-19 nel Paese, e superare la politica dei "zero contagi" che fa attualmente da pilastro alla risposta nazionale alla pandemia. Meno di un mese dopo aver mobilitato l'Esercito per far rispettare il lockdown nella città di 9 milioni di abitanti ed impedire ai residenti di lasciare le loro abitazioni, Ho Chi Min City potrebbe presto intraprendere un processo di riapertura graduale, di pari passo con la vaccinazione dei residenti che il governo punta a completare entro la fine del 2021. La città più grande del Vietnam è un hub degli affari circondato da province fortemente industrializzate. Il governo intende "promuovere la ripresa economica" fornendo prestiti a tasso d'interesse agevolato e sgravi fiscali alle aziende che hanno subito danni a causa delle misure di contenimento della pandemia. (segue) (Fim)