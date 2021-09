Brics: oggi il vertice virtuale dei leader presieduto dall'India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito della presidenza indiana del gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), il primo ministro Narendra Modi presiederà oggi, 9 settembre, in formato virtuale, il vertice dei leader. Lo riferisce un comunicato del suo ufficio. Parteciperanno i presidenti brasiliano Jair Bolsonaro, russo Vladimir Putin, cinese Xi Jinping e sudafricano Cyril Ramaphosa. Il titolo del summit, che fa riferimento al 15mo anniversario del gruppo, è “Brics@15: cooperazione intra-Brics per la continuità, il consolidamento e il consenso”. Saranno presentati i rapporti del consigliere per la Sicurezza nazionale indiano Ajit Doval, del presidente della Nuova banca di sviluppo (Ndb) Marcos Troyjo e dei presidenti pro tempore del Consiglio d’impresa Brics, Onkar Kanwar, e dell’Alleanza d’impresa delle donne, Sangita Reddy. Le priorità indicate dalla presidenza indiana sono la riforma del sistema multilaterale, la lotta al terrorismo, l’uso delle tecnologie digitali per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e la promozione degli scambi interpersonali. Oltre che di questi temi si discuterà della pandemia di coronavirus e di questioni regionali e globali. (Inn)