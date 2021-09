Latina: operazione "Farmaco viaggiante", arrestato in Francia latitante per traffico internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del Nas di Latina, con la collaborazione del Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Ventimiglia (IM) e del Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, hanno arrestato G.B, ritenuto il capo di un gruppo criminale dedito al traffico internazionale di farmaci provento di reato. L’uomo, irreperibile dal marzo 2021, era destinatario di un provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria pontina, titolare dell’indagine, ritenuto responsabile dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di farmaci, falso, furto, ricettazione e truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale. Ieri sera in Mandeliu La Naoule (Cannes), città dove il latitante si nascondeva, il personale della Police Nationale Francese (Brigade de Recherche et d'intervention di Nizza), attivato dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia Italiano e su precisa indicazione dei Carabinieri del Nas di Latina, ha catturato l’uomo cinquantaquattrenne originario della provincia di Napoli ora in carcere in attesa di estradizione. (segue) (Rer)