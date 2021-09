Latina: operazione "Farmaco viaggiante", arrestato in Francia latitante per traffico internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La localizzazione da parte dei Carabinieri del Nas è stata effettuata in esecuzione di un Mandato di arresto internazionale emesso dal Gip del Tribunale di Latina a seguito dell’irreperibilità dell’indagato che a marzo 2021 si era sottratto all’arresto nell’ambito dell’indagine denominata “Farmaco Viaggiante”. L’indagine aveva permesso di disarticolare un gruppo criminale, con sede a Sant’Antimo (NA), dedito alla spendita di ricette mediche false e riconducibili a bollettari oggetto di furti, con cui il gruppo acquisiva indebitamente farmaci ad alto costo (totalmente a carico del Ssn apponendo falsi codici di esenzione) presso farmacie delle regioni Lazio, Toscana e Lombardia, determinando in alcuni casi anche l’indisponibilità di tali medicinali. La cattura di ricercato rappresenta la conclusione di un’intensa attività svolta dal Nucleo Pontino, in continuo coordinamento e direzione da parte della Procura di Latina, che ha consentito di fare luce sulle false generalità utilizzate in Francia dal latitante e quindi di rendere possibile la sua localizzazione ed individuazione. (Rer)