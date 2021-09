Emirati: ufficio export Abu Dhabi firma accordo con Camera di commercio per sostegno esportatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio export di Abu Dhabi (Adex), parte del Fondo di Abu Dhabi per lo sviluppo, ha firmato un accordo con la Camera di commercio e industria di Ras al Khaimah (Rak) per sostenere gli esportatori degli Emirati Arabi Uniti e favorire la costruzione di un'economia nazionale diversificata e sostenibile. Lo rende noto il portale informativo “Trade Arabia”. Entrambe le parti hanno formalmente siglato il loro accordo di cooperazione durante la recente firma di un memorandum d'intesa (MoU) che vuole favorire la diversificazione economica degli Emirati. Il MoU fa parte dell'impegno di Adex a contribuire agli sforzi nazionali volti a migliorare il livello di competitività del paese in linea con la politica di diversificazione economica. (Res)