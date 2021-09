© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggi, Gualtieri e Michetti hanno una cosa in comune. Nessuno vuole toccare gli assetti di Ama, Atac e vigili urbani. Contano così di raccogliere il voto organizzato. Il risultato sarà, ancora una volta, un pessimo servizio ai cittadini (e ai lavoratori)". Lo scrive in una nota Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma di Azione. (Com)