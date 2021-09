Auto: Arabia Saudita, statunitense Lucid avvierà produzione nel Regno nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica statunitense Lucid, specializzata in auto elettriche, ha annunciato che a partire dal 2024 produrrà le sue auto in Arabia Saudita. Lo rende noto il quotidiano saudita “Saudi Gazette”. Il Fondo di investimento pubblico (Pif) ha investito, nell’aprile del 2019, un miliardo di dollari nella società statunitense, ottenendo una quota di maggioranza di circa il 62 per cento delle sue azioni. Il modello di punta Lucid Air dovrebbe essere lanciato all’inizio del prossimo anno, al prezzo di oltre 70 mila dollari. (Res)