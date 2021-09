Spagna: premier Sanchez chiede appoggio unanime a nuova legge di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio spagnolo del 2022 sarà quello della ripresa equa ed ha bisogno dell'impegno di tutti i gruppi parlamentari e di tutti i territori. Lo ha affermato il premier spagnolo, Pedro Sanchez, chiedendo sostegno unanime al testo che sarà presentato alla fine di settembre o all'inizio di ottobre. Il premier ha evidenziato che sarà una legge di bilancio per una giusta ripresa economica che metterà i cittadini al centro. Sanchez ha riassunto gli obiettivi del testo che il governo sta preparando in cinque punti: garantire il potere d'acquisto delle pensioni e la sostenibilità del sistema, promuovere un piano d'urto per i giovani che includa misure in materia di alloggi, istruzione, occupazione, scienza e cultura. Tra i punti principali spiccano poi azioni a favore della parità di genere per proteggere e rafforzare il ruolo delle donne, incanalare i fondi europei per digitalizzare il paese e realizzare una giusta transizione ecologica e, infine, affrontare la sfida demografica costruendo la coesione territoriale.(Spm)