Libano: Covid, 1.008 nuovi contagi e 15 decessi registrati nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano ha registrato 1.008 nuovi casi di Covid-19 e 15 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il rapporto quotidiano del ministero della Salute. Con queste cifre, i casi dall’inizio della pandemia nel febbraio 2020 sono stati in totale 610.197, con 8.144 decessi e 564.257 guariti. Il tasso di positività al virus in relazione al numero di test effettuati è del 7,4 per cento. Secondo quanto riferito dal ministero, il 31,7 per cento della popolazione idonea alla vaccinazione ha ricevuto una dose di vaccino, mentre il 26 per cento ha ricevuto entrambe le dosi. (Res)